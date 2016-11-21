Учительнице из Татарстана дали условный срок за связь с ученицей

Учительница русского языка и литературы Румия Хусаинова, являвшаяся сотрудницей школы в татарском городе Альметьевске, получила три года условно за сексуальные отношения с 15-летней ученицей, передает РИА Новости со ссылкой на источник в местной прокуратуре.

По его словам, женщине также запрещено заниматься педагогической работой в течение шести лет, — но обвинение намеревается обжаловать приговор, потребовав ужесточить наказание с учетом отягчающих обстоятельств.

Прокуратура просила для Хусаиновой реальный срок продолжительностью 4,5 года, женщина обвинялась по части 2 статьи 134 УК РФ — «лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Следствие утверждает, что с июня учительница четыре раза вступала со своей несовершеннолетней ученицей в интимную связь, и в результате 21 августа у девочки открылось кровотечение. Оно не прекращалось несколько часов, и подростка доставили в больницу.

На следующий день Хусаинова написала заявление об увольнении по собственному желанию, а потом по решению суда находилась под домашним арестом.