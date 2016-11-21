Apple бесплатно заменит неисправные аккумуляторы iPhone 6s

Американская компания Apple проведет программу бесплатной замены аккумуляторов некоторых партий смартфонов iPhone 6s. Под отзыв компании попадут телефоны, выпущенные в период с сентября по октябрь текущего года. Об этом говорится на официальном сайте Apple.

Принять участие в замене аккумуляторов смогут все страны, где официально продаются указанные гаджеты. Для этого владельцам смартфонов необходимо обратиться в магазины Apple, либо к авторизованным дилерам компании для проверки возможности замены аккумуляторов.

Отмечается, что компания компенсирует затраты владельцев iPhone 6s, которые уже произвели замену аккумуляторов. Для обсуждения этого вопроса рекомендуется обратиться к представителям Apple.

Напомним, что программа замены аккумуляторов началась вскоре после обращения Китайской ассоциации потребителей к американской компании о проверке неисправности у модели iPhone 6.

Ранее Apple признала проблему с устройствами, передает «Медуза». Однако, сослалась на не производственный дефект, а на многократные механические воздействия на сенсор. Предлагалось платно отремонтировать дисплей.