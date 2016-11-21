Арест обвиняемых в издевательствах над животными в Хабаровске признан законным

Краевой суд Хабаровска оставил в силе решение о заключении под стражу девушек, обвиняемых в жестоких убийствах животных. Об этом сообщает РИА Новости.

10 ноября одна из девушек, обвиняемых в пытках и убийствах животных, призналась, что с подругой пытала и избивала неизвестного мужчину. Следователям удалось найти жертву издевательств, местного бездомного, который подтвердил ее показания.

11 ноября девушки были арестованы до 1 и 7 января 2017 года. В тот же день СКР сообщил, что им предъявлены обвинения еще по трем уголовным делам — о разбое, оскорблении чувств верующих и унижении достоинства.

12 ноября в Хабаровске был арестован 18-летний юноша, который помог снять и смонтировать ролик об издевательствах над мужчиной, который потом девушки разместили в соцсетях.