На авиабазе Хмеймим построят вторую взлетную полосу

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил, что в связи с передачей в бессрочное пользование российской стороне авиабазы Хмеймим в Сирии, на ней будет построена «как минимум» вторая взлетно-посадочная полоса. Об этом пишет РИА Новости.

Озеров сообщил агентству, что сегодня в Хмеймим идут полеты такой интенсивности, что имеющаяся полоса достаточно быстро изнашивается.

По словам сенатора, модернизация коснется также аэродромного оборудования, обустройства жилых и технических зон, «расширения зоны отчуждения и инженерного оборудования прилегающей к аэродрому территории».

Председатель комитета Совфеда отметил, что модернизация и совершенствование радиотехнических и стартовых позиций могут занять 2,5-3 года.

«Мы пришли в Сирию всерьез и надолго. Поэтому совершенствование инфраструктуры как на самом аэродроме, так и в районе его дислокации в целом — задача, которую предстоит решать в обозримой перспективе», — подчеркнул Озеров.