У здания городской администрации между зданием ЦУМа и КГГА в Киеве прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Вести».

В настоящее время периметр вокруг взорванного неизвестными взрывпакета оцеплен полицией, информации о пострадавших пока нет.

Пресс-служба полиции информацию опровергла.

«Была коробка. Взрыва не было, следовательно, взрывчатых веществ там тоже не было», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предупредил том, что 21 и 22 ноября в дни третьей годовщины «евромайдана» ожидается повышенная террористическая угроза. Украинские СМИ сообщали, что запланированные массовые акции могут перерасти в протесты.