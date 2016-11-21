Патриарх Кирилл снова выступит в Думе

Новое выступление патриарха Кирилла в Госдуме запланировано на 26 января 2017 года. Об этом со слов ответственного секретаря межфракционной депутатской группы ГД в защиту христианских ценностей Олега Ефимова пишет RT.

Визит состоится в рамках рождественских парламентских встреч, тема выступления главы РПЦ пока не разглашается.

«Прошлое выступление патриарха в Государственной думе до сих пор цитируется и вспоминается. Оно стало посланием и депутатам, и общественным деятелям и, если угодно, заданием нам как христианам. Я уверен, что его будущая речь будет в таком же русле, на острие общественно-политических и других событий. Многие депутаты — православные христиане, а также депутаты — представители других традиционных религий рады встретить патриарха не только как лидера Русской православной церкви, но и как общественного деятеля, который обладает не только общероссийским серьезным рейтингом, но и значительным влиянием на умы и сердца мировой общественности», — заявил Ефимов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что, по его мнению, оценка текущего момента патриархом должна регулярно доноситься до Федерального собрания. Он подчеркнул, что без поддержки главы РПЦ многие инициативы православных депутатов могут не пройти голосование.

«С большим воодушевлением наблюдаю, как предстоятель обращается к депутатам и использует свой авторитет, чтобы их убедить не идти на поводу у ложных ценностей», — порадовался Милонов.