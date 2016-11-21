Пресс-секретарь Улюкаева покинет Минэкономразвития

Пресс-секретарь и помощник экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева Елена Лашкина покидает Минэкономразвития. Об этом Лашкина сообщила на своей странице в Facebook.

Лашкина написала: «Друзья, коллеги! Неожиданно скоро закончился мой контракт в Минэкономразвития. Тем не менее, пресс-служба МЭР по-прежнему принимает запросы на адрес пресс-центра».

Лашкина заняла должность пресс-секретаря в МЭР в 2014 году. До того она работала на аналогичной должности в Минкомсвязи.

Напомним, Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября с поличным при получении взятки размером 2 млн долларов. Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.