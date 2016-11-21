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21 ноября 2016, 13:51
Крым Россия Украина ФСБ

Киев назвал задержания в Крыму «лживым сериалом ФСБ»

Флаг Украины
Флаг Украины
nsn.fm

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что задержанные в Крыму якобы украинские диверсанты не являются действующими военнослужащими страны, передает телеканал «112.Украина».

«Сейчас мы являемся свидетелями продолжения лживого сериала авторства российского ФСБ под названием "Куда не глянь – всюду они". Это очередная серия, очередное задержание якобы "украинских разведчиков"», — сказал Лысенко.

Он заверил, что украинская сторона ожидала, что Москва продолжит приписывать попытки диверсий в Крыму Киеву.

«Мы прогнозировали, что это может продолжиться, поскольку это просто клондайк на полуострове Крым. Сейчас именно офицеры запаса, оставшиеся еще до российской агрессии и до оккупации Крыма, это люди, которые давно завершили военную службу, они занимались бизнесом, жили там, имели свои семьи. Поэтому нет очень большой потребности специально что-то искать», -— подчеркнул представитель Минобороны Украины.

Ранее сообщалось о задержании ФСБ России диверсионно-террористической группы с Украины. Предполагается, что члены группы готовили диверсии на крымских военных объектах.

21 ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела о подготовке диверсий.

Киев продолжает отрицать информацию ФСБ РФ о задержании в Севастополе членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки (ГУР) украинского военного ведомства.

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