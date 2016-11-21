Митингующие устроили потасовку с полицией на майдане Незалежности

В центре украинской столицы на майдане Незалежности — площади Независимости — произошли столкновения участников акции протеста с полицейскими, передает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов остановили группу людей, которые намеревались пронести к месту проведения митинга несколько десятков автомобильных покрышек, чтобы затем их сжечь. Полицейские пресекли эту попытку и задержали нарушителей, в результате произошла потасовка.

По данным «Интерфакса», внимание полиции митингующие привлекли уже тогда, когда начали жечь покрышки, а потом, когда их попытались остановить, повели себя агрессивно. Прозвучал призыв «стать на защиту демократических ценностей», сообщает агентство.

Напомним, 21 ноября на Украине отмечается День достоинства и свободы, приуроченный к годовщине начала Евромайдана. В стране проходят массовые мероприятия, из-за которых центральные улицы многих городов, включая Киев, перекрыты полицией.