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21 ноября 2016, 23:11
акции протеста Евромайдан Украина

В интернете появилось видео беспорядков в центре Киева

Акция протеста на Майдане, 2016
Акция протеста на Майдане, 2016
_alicecobain_

Интернет-СМИ опубликовали видеозапись потасовки между участниками акции протеста на киевской площади Независимости (майдане Незалежности). На данный момент известно, что протестующие подожгли несколько автомобильных покрышек, после чего их задержала полиция, передает УНН.

По другим данным, протестующих задержали до того, как они подожгли шины, — а лишь когда пытались пронести их на площадь в количестве нескольких десятков. Известно, что участники акции протеста в столкновении с полицией повели себя агрессивно и в результате были задержаны.

В соцсетях сообщается, что на площади звучат призывы «Банду геть!» и «Встать на защиту демократических ценностей».

21 ноября на Украине отмечается День достоинства и свободы, эта дата — годовщина начала Майдана (массовых протестных акций, которые проходили в центре Киева и других городов страны) в 2013-2014 годах.

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