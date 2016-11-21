Трех россиян лишили наград Олимпиады-2012

Международный олимпийский комитет сообщил на своем сайте о лишении трех российских спортсменов медалей Олимпиады 2012 года.

Все награды были отозваны из-за обнаружения запрещенных веществ при повторной проверке допинг-проб Игр-2012.

Золотой медали лишилась российская бегунья на 3000 метров с препятствиями Юлия Зарипова. Серебряных медалей МОК лишил штангистов Александра Иванова (категория до 94 килограмма) и Наталью Заболотную (категория до 75 килограммов).

Кроме того, допинг был обнаружен в пробе российского штангиста Андрея Деманова, занявшего четвертое место в категории до 94 килограммов.

В крови всех перечисленных спортсменов был обнаружен стероидный препарат туринабол. В пробе Иванова также нашли тамоксифен.

Ранее из-за положительной пробы на туринабол золота Игр-2012 была лишена российская метательница молота Татьяна Лысенко, а серебра — штангист Апти Аухадов.