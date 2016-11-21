21 ноября 2016, 13:12
Российский «Бургер Кинг» вызвался купить все рестораны «Макдоналдс»
Гендиректор сети «Бургер Кинг» в России Дмитрий Медовый предложил «Макдоналдс» продать свою российскую сеть «Бургер Кингу». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз «Бургер Кинга».
Главные российские информагентства, РИА Новости, ТАСС, «Интерфакс» подобной информации не публикуют.
«Это стало бы логичным завершением многолетнего противостояния. "Бургер Кинг" нуждается в помещениях, расположенных в проходных местах», — цитирует «Лента.ру» пресс-релиз.
Отмечается, что «Бургер Кинг» также поздравил «Макдоналдс» с открытием 400-го ресторана сети и прислал поздравительный торт.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое