Российский «Бургер Кинг» вызвался купить все рестораны «Макдоналдс»

Гендиректор сети «Бургер Кинг» в России Дмитрий Медовый предложил «Макдоналдс» продать свою российскую сеть «Бургер Кингу». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз «Бургер Кинга».

Главные российские информагентства, РИА Новости, ТАСС, «Интерфакс» подобной информации не публикуют.

«Это стало бы логичным завершением многолетнего противостояния. "Бургер Кинг" нуждается в помещениях, расположенных в проходных местах», — цитирует «Лента.ру» пресс-релиз.

Отмечается, что «Бургер Кинг» также поздравил «Макдоналдс» с открытием 400-го ресторана сети и прислал поздравительный торт.