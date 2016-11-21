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21 ноября 2016, 11:32
интернет Ирак МИД России Сирия терроризм

В МИДе сообщили о тысячах уехавших воевать на стороне террористов россиян

Здание МИД
Здание МИД
Фото: mskbest.ru

Директор департамента Министерства иностранных дел России по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил, что более 3,2 тысяч россиян в Сирию и Ирак. Они планируют воевать на стороне террористов, передает агентство РИА Новости.

«В ряде случаев указанные лица, получив опыт ведения боевых действий и обладая связями с международными террористическими организациями, по возвращении в Россию примыкают к действующему на территории Северокавказского региона бандподполью. Высока вероятность их участия в вербовке и рекрутировании новых членов и создании подпольных ячеек, подготовке и совершении террористических актов», — пояснил Рогачев.

Он также выразил беспокойство по поводу проводимой агитационной работы террористов в сети интернет, которые занимаются вербовкой новых людей в свои ряды.

«Это — мина замедленного действия, мина под наше будущее», — добавил директор департамента и подчеркнул, что в настоящее время интернет стал основным источником привлечения новых людей на сторону боевиков.

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