21 ноября 2016, 13:30
СМИ узнали о поставке Россией шести МиГ-29 в Сербию
Президент России Владимир Путин распорядился передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, приписанных к Минобороны РФ. Об этом сообщает интернет-издание Opex360.com со ссылкой на другие СМИ.
Сумма контракта — около 50 млн долларов.
11 ноября РИА Новости со ссылкой на сербское издание «Вечерне новости» сообщало, что российские власти выразили готовность передать Сербии шесть самолетов МиГ-29 и несколько единиц бронетехники безвозмездно — при условии, что Сербия оплатит только ремонт истребителей.
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