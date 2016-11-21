СМИ узнали о поставке Россией шести МиГ-29 в Сербию

Президент России Владимир Путин распорядился передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, приписанных к Минобороны РФ. Об этом сообщает интернет-издание Opex360.com со ссылкой на другие СМИ.

Сумма контракта — около 50 млн долларов.

11 ноября РИА Новости со ссылкой на сербское издание «Вечерне новости» сообщало, что российские власти выразили готовность передать Сербии шесть самолетов МиГ-29 и несколько единиц бронетехники безвозмездно — при условии, что Сербия оплатит только ремонт истребителей.