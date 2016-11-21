Эксперт изложил сценарий падения российского МиГ-29 в Средиземное море

Источник, знакомый с организацией полетов на авианосце, описал сценарий падения МиГ-29 с российского крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземное море при попытке приземлиться на палубу, пишет «Газета.Ru».

Эксперт считает, что истребитель вынужденно ушел на второй круг из-за возникших проблем с тросами аэрофинишера: их на «Адмирале Кузнецове» четыре, и расположены они таким образом, что самолету при посадке надо попасть в прямоугольник очень небольшого размера.

Перед падением МиГ-29 на палубу садились два других истребителя, первый приземлился успешно, а второй зацепился за трос аэрофинишера и порвал его, после чего использование тросов на некоторое время стало невозможным. Из-за этого посадку третьего истребителя пришлось отложить, пока тросы не приведут в порядок, и пилот получил приказ уйти на второй круг.

Пока МиГ-29 совершал второй круг, у него отказали оба двигателя, и самолет рухнул в море. Об этом инциденте стало известно в середине ноября. Телеканал Fox News сообщил, что истребитель упал в море, а пилота сумели поднять из воды.

Впоследствии информацию об «авиапроисшествии» — но без каких-либо подробностей — подтвердило Минобороны РФ.