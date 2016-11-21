Минздрав предложил сажать пожизненно за покушение на врача

Минздрав РФ подготовил законопроект об уголовной ответственности за посягательство на медицинских работников при исполнении профессиональных обязанностей. Соответствующий документ опубликован для общественного обсуждения на портале правовых документов.

Ведомство предложило ввести наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный тюремный срок. Если нанес вред здоровью врача — до 10 лет лишения свободы. В случае неопасного для здоровья нападения предложено наказывать лишением свободы на срок до 5 лет, штрафом или принудительными работами.

Угрозу насилием ведомство хочет наказывать штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 18 месяцев. Кроме того, за это предусматриваются принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Законопроект пока не внесен на голосование в Госдуму, но, в случае одобрения может вступить в силу с 1 июля 2018 года.