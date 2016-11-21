Объем выдачи ипотеки в России вырос на треть

За январь-октябрь 2016 года в России было выдано ипотечных кредитов на 1,15 трлн рублей, что на треть (32%) больше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в пресс-релизе государственного Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), сообщает «Интерфакс».

На сайте агентства пресс-релиз пока не опубликован.

Как сообщает АИЖК, основным фактором развития ипотеки стало снижение ставок по ипотечным кредитам. В ноябре-декабре рост числа ипотечных кредитов, по мнению экспертов АИЖК, продолжится. На это повлияет снижение ключевой ставки до 10% годовых.

Агентство сообщает, что ставки по ипотеке вернулись на докризисный уровень и прогнозирует, что по итогам года будет выдано ипотечных ссуд на 1,5 трлн рублей. А в 2017 году россияне возьмут ипотечных кредитов на 1,7-1,8 трлн рублей.