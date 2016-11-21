МИД прокомментировал выход Кучмы из контактной группы по Донбассу

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин выразил надежду на то, что уровень нового представителя Украины в контактной группе по Донбассу вместо решившего ее покинуть Леонида Кучмы будет высоким. Об этом он сообщил агентству Sputnik.

«Мне трудно это комментировать, потому что Леонид Данилович Кучма мне об этом заранее ничего не сказал. Он принимал участие в работе контактной группы на протяжении всего этого периода. Как я понимаю, его участие было эффективным. Что повлияло сейчас на его решение выйти из формата контактной группы, мне неведомо», — сказал Карасин агентству.

По мнению статс-секретаря, новый представитель будет обязан принимать наиболее важные решения не только по Киеву, но и Донецку, и Луганску.

«При всей важности нормандского формата других каких-то структур, которые занимаются украинским кризисом, нет, и роль контактной группы остается ключевой», — сказал он.