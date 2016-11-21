В МГУ появится космический факультет

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о планах открытия в ближайшее время факультета по подготовке специалистов по космическим исследованиям, передает ТАСС.

«Это в ближайшее время должно случиться. Это не подготовка космонавтов, это факультет, который будет готовить специалистов, связанных с космическими исследованиями. Мы давно обсуждали эту идею и в ближайшие время, и даже дни, откроем такой факультет, работать он начнет со следующего года», — пояснил Садовничий.

Руководитель вуза уверен, что в России назрела необходимость подготовки специалистов по освоению космоса и отметил, что МГУ осуществил запуск на орбиту уже шести спутников для исследовательских целей.

«Космодром Восточный требует армию специалистов для правильной его работы, да и президент страны не так давно поставил такую задачу — расширение, освоение второй очереди космодрома», — подчеркнул он.

Садовничий заявил об этом на форуме одаренных детей «Будущие интеллектуальные лидеры России», который проходит в Ярославле. Центральная тема мероприятия — подготовка инженеров для предприятий РФ.