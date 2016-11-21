Украинские националисты анонсировали продолжение Майдана

Представители националистических организаций Украины заявили о намеченных на 21 ноября акциях протеста, направленных против власти. Мероприятия могут стать продолжением протестов, которые привели к смене руководства страны в 2013-2014 годах, передает издание «Страна.ua».

«Требования Майдана так и не были выполнены, идеи, с которыми мы приходили, так и остались идеями. Поэтому я призываю, чтобы те, кто в 2013, 2014 годах подняли голову и до сих ее не опускают, продолжали борьбу и вышли 21-го (ноября) на Майдан», — сообщил лидер организации «Белый молот» (основана выходцами из запрещенной в РФ организации «Правый сектор») Владислав Горанин.

Пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский заявил, что три командира воинских частей и генерал из Генштаба Украины намеренно ушли в отпуск, чтобы не участвовать в ожидаемых событиях.

«Полицию и Национальную гвардию мы с легкостью преодолеем своими силами и они об этом знают. Остаются военные, которых могут бросить на баррикады. Поэтому ряд командиров бригад ушли в отпуск, чтобы не противостоять собственному народу», — пояснил Скоропадский.

Напомним, в 2013 году в ноябре в центре столицы Украины начались акции протеста. Волну подхватили и другие города зимой 2013-2014 годов. Это привело к свержению существующей власти.