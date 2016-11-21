В Думе опровергли возвращение депутатам вип-залов в аэропортах

В Госдуме не обсуждали вопрос о возвращении депутатам возможности пользоваться VIP-залами в аэропортах за счет федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщила глава думского комитета по регламенту и организации работы Ольга Савастьянова.

«Вопрос комитетом не обсуждался и не рассматривался», — сказала она.

Депутат отметила, что никаких решений по этому вопросу «пока принято не было».

Ранее сегодня о возвращении льгот на пользование VIP-залами в аэропортах журналистам заявил член комитета по регламенту Владимир Поздняков.

«Ранее эта норма была заморожена в целях экономии бюджетных средств, теперь она возвращается в смету расходов Государственной думы», — сообщил он.