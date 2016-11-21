Порошенко заявил об обещании Меркель устроить встречу «нормандской четверки»

Украинский лидер Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель достигли соглашения о встрече министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которая состоится в конце ноября, сообщается на сайте президента Украины. При этом точная дата встречи не указана.

О ней Порошенко и Меркель договорились в ходе состоявшегося между ними телефонного разговора. Они также обсудили подготовку проекта «дорожной карты» имплементации минских договоренностей и констатировали ухудшение ситуации на востоке Украины.

«В этой связи подчеркивалась важность соблюдения российскими боевиками режима прекращения огня на Донбассе», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Со своей стороны канцлер Германии гарантировала, что антироссийские санкции Евросоюза останутся в силе до тех пор, пока Москва не выполнит минские договоренности.

Еще одной темой, затронутой в телефонном разговоре Порошенко с Меркель, стало предоставление Украине безвизового режима с ЕС. В сообщении на сайте украинского лидера утверждается, что канцлер Германии подтвердила актуальность плана, согласно которому «безвизовый режим заработает сразу после согласования внутри ЕС так называемого механизма приостановления».