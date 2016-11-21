Замначальника УФНС РФ по Москве найден мертвым

Заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы УФНС России по Москве Владимир Носенков найден мертвым в своем доме в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Рядом с телом обнаружена предсмертная записка, в которой Носенков просит прощения у своих родных, передает Life.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Болшево 19 ноября. Сообщается, что Носенков находился на больничном.

Владимир Носенков занимал должность заместителя главы столичного УФНС с июля 2010 года.