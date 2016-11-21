На доме Немцова в Нижнем Новгороде повесят мемориальную доску

Руководство Нижнего Новгорода заявило о намерении установить мемориальную доску на стене дома, в котором проживал ныне покойный российский политик, первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов, ставший жертвой убийства. Сообщение об этих планах появилось на сайте Нижегородской городской думы.

Глава города Иван Карнилин провел сегодня заседание комитета по присвоению звания почетного гражданина города, на повестку дня которого был вынесен вопрос об увековечивании памяти Немцова.

«Я лично знал Бориса Немцова и разделяю желание нижегородцев сохранить его память», — заверил Карнилин, напомнив, что Немцову удалось реализовать в области множество успешных проектов.

С предложением установить на доме Немцова мемориальную доску выступила заместитель главы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. По ее словам, первый губернатор области «достоин того, чтобы на доме, где он жил, появилась мемориальная доска».

Карнилин в свою очередь напомнил, что с момента гибели политика уже прошел год —а это значит, что российское законодательство позволяет проводить мероприятия по увековечиванию его памяти. Именно на этот закон сослались в сентябре в московской мэрии, ответив отказом на предложение установить мемориальную доску Немцова в столице.