Начинается очередное представление ProScience-Театра

Через несколько минут на сцене Центрального дома журналиста в Москве начнется очередное представление ProScience-Театра. На этот раз зрителей ждет выступление популяризатора науки, биолога Александра Панчина и иллюзиониста и менталиста Николая Фомушина. Тема вечера — «Магия науки и наука магии».

ProScience-Театр – это научно-публицистический стендап или большой разговор с ведущими деятелями науки и искусства, в котором зрители становятся полноправными собеседниками выступающих. На сцене ProSience-Театра уже побывали физики, историки, биологи, актеры, геологи, поэты, экономисты. писатели и многие другие.

Александр Панчин обещал рассказать зрителям, почему люди с завидным упорством верят в паранормальное, хотя не получают для этого весомых доказательств. Николай Фомушин на практике продемонстрирует, какие особенности человеческого мышления и восприятия используются при демонстрации "паранормальных явлений". «Заявляя, что я не экстрасенс, а иллюзионист, я демонстрирую те вещи, которые так же могли бы демонстрировать медиумы или экстрасенсы. Но в отличие от них, я говорю, что этому есть рациональное объяснение, и показываю. Мы хотим обратить внимание людей на то, что нужно более критично подходить к неким заявлениям о сверхспособностях и паранормальных явлениях, которых сейчас очень много по телевидению», — говорит Николай Фомушин.