Российским паралимпийцам выслали список международных требований

Международный паралимпийский комитет (МПК) составил список критериев, которым должен соответствовать Паралимпийский комитет России (ПКР) для восстановления его членства в МПК. Об этом говорится на сайте Международного паралимпийского комитета.

Вкратце эти критерии заключаются в соответствии требованиям всемирной антидопинговой программы и возможности для российских и зарубежных специалистов проводить допинг-контроль российских спортсменов «эффективно и без вмешательства извне».

Также Международный паралимпийский комитет создаст рабочую группу по восстановлению членства Паралимпийского комитета России в организации.