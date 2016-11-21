Российским паралимпийцам назначили платеж за период отстранения

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал требования (.pdf) к Паралимпийскому комитету России (ПКР) для восстановления членства последнего в МПК.

За то время, пока Россия будет исключена из международного паралимпийского движения, ПКР должен будет выплачивать по 250 тысяч евро ежегодно.

Эти деньги пойдут на компенсацию расходов организации, связанных с увеличением числа тестируемых российских атлетов с 18 июля и до конца 2016 года.

Начиная с 2017 года ПКР будет обязана выплачивать данную сумму, а в течение трех лет после восстановления членства в МПК — по 125 тысяч евро ежегодно.

Для выполнения требований ПКР должен до конца года открыть счет в одном из немецких банков и перечислить туда 500 тысяч евро.

Российские паралимпийцы не были допущены на Игры в Рио в 2016 году из-за решения МПК, заподозрившего спортсменов в употреблении допинга.