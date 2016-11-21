Папа Римский снова разрешил отпускать грех аборта

Папа Римский Франциск снял запрет на право священнослужителей отпускать грех аборта. Прежде такое право было дано им на год в связи со Святым годом милосердия, объявленным Ватиканом ранее, передает Reuters.

«С этих пор я предоставляю всем священникам в силу своего служения право отпускать грехи тем, кто совершил грех аборта. Ограничение времени внеочередным Святым годом, которое я делал в этой связи, настоящим снимается», — заявил Франциск в «апостольском письме», выпущенном к завершению Святого года милосердия 20 ноября.

Важно отметить, что право отпускать грехи за аборт распространялось лишь на епископов и главных духовников. Однако теперь оно распространяется на всех римско-католических священников.

Римско-католическая церковь называет аборт смертным грехом, так как он прерывает невинную жизнь. Те, кто совершает его автоматически отлучаются от церкви до момента, когда отпущение греха не произойдет на исповеди.

Папа Римский подчеркнул, что божья милость может простить любой людской грех.