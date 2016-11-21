«Почта России» рассказала о доходах своего директора

«Почта России» распространила пресс-релиз о заработной плате своего генерального директора за последние годы, передает РБК.

Из этого сообщения следует, что в за восемь месяцев 2013 года Дмитрий Страшнов зарабатывал 230 тысяч рублей в месяц (не считая надбавки за допуск к сведениям, составляющим гостайну — 50% к зарплате, командировочных и отпускных), а годовой премии «по итогам финансового-хозяйственной деятельности предприятия» не получал.

В течение трех последующих лет, включая текущий год, Страшнову платили 307 тысяч рублей в месяц — без учета надбавки за гостайну, а также оплаты за командировочные дни и отпускных.

В 2014 году он получил годовую премию в размере 95 млн рублей, а по итогам минувшего года она ему не выплачивалась.

«В отношении дохода, задекларированного Дмитрием Страшновым за 2013 год, сообщаем, что он включает выплату предыдущего работодателя в соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в пресс-релизе «Почты России».

Напомним, на прошлой неделе «Ведомости» процитировали имеющуюся в их распоряжении копию приказа главы Минкомсвязи Николая Никифорова о повышении предельного соотношения заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты штатных работников «Почты России».

Из приведенных изданием подсчетов следовало, что зарплата Дмитрия Страшнова после этих нововведений может составить 9,4 млн рублей в месяц, включая все доплаты, — то есть порядка 112,8 млн рублей в год.