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21 ноября 2016, 12:30
античность археология история Рим

В Риме стал доступным Большой цирк

Большой цирк
Большой цирк
ctj71081/Flickr

Власти Рима возобновили доступ туристов в Большой цирк – низину между холмами Авентин и Палатин, где в античную эпоху находился обширный ипподром. С 2009 года там шли археологические и реставрационные работы, теперь же, хотя раскопки будут продолжены, часть территории превращена в археологический парк. Посетители смогут попасть туда каждый день до 11 декабря, после этой даты в Большой цирк будут пускать по выходным дням по предварительной записи.

По легенде, первые скачки колесниц между двумя холмами провел пятый царь древнего Рима Тарквиний Древний. Постоянные деревянные трибуны для зрителей были построены на склонах холмов в 329 году до н. э., а первый каменный ипподром воздвигнут в 190 году до н. э.. При Юлии Цезаре цирк был значительно расширен. Сооружение серьезно пострадало во время пожаров 31 года до н.э. и 64 года н.э., но было построено вновь. При императоре Траяне Большой цирк имел почти 550 метров в длину и 130 метров в ширину, а его трибуны вмещали, согласно Плинию Старшему, четверть миллиона зрителей.

Модель Большого цирка. Фото: University of Colorado, Boulder

При раскопках последних лет археологи обнаружили более 1000 бронзовых монет и фрагменты золотых украшений. Интересной находкой стало дно стеклянного сосуда с золотой гравировкой, где была изображена лошадь по кличке Нумитор с золотой ветвью во рту. Теперь римляне сделали коня Нумитора новым символом Большого цирка.

Посетителям археологической зоны теперь будет доступна двухэтажная галерея, по нижнему ярусу которой сенаторы проходили к выделенным для них почетным местам, а по верхнему шла на трибуны простая публика. Можно будет увидеть располагавшиеся под трибунами лавки, которые предназначались для менял и устроителей тотализатора, а также общественные туалеты. Поднявшись на вершину башни Торре-делла-Молетта, выстроенной в XII веке римским семейством Франгипани, можно будет увидеть панораму Большого цирка. Рядом с башней археологи расположили мраморные фрагменты древних сооружений, в том числе части триумфальной арки Тита, об обнаружении которой сообщалось ранее.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования в центральной части ипподрома, где находилась спина – украшенный скульптурами барьер, разделяющий беговые дорожки. Возможно, им удастся откопать и оригинальное покрытие ипподрома, а также увидеть фрагменты древней дренажной системы, находившейся под ним.

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