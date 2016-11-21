Коллекция окаменевших экскрементов внесена в Книгу рекордов Гиннеса

Житель Флориды Джордж Франдсен собрал самую большую в мире коллекцию копролитов – окаменевших экскрементов древних животных. Недавно его рекорд был подтвержден специалистами из Музея Южной Флориды и зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса.

Идея коллекции возникла у Франдсена во время изучения палеонтологии в колледже. Он понял, что окаменевшие фекалии будут весьма редкой находкой, так как обычно в природе они быстро размываются осадками и очень редко попадают в условия, благоприятные для минерализации. Осознавал Франдсен и научную ценность таких ископаемых, которые порой дают уникальную информацию о питании древних животных или паразитах, обитавших в их организме.

Сейчас в его коллекции 1277 копролитов, от массивных фекалий динозавров до почти микроскопического помета древних насекомых. Среди них есть окаменевшие экскременты тираннозавра, найденные в Канаде. В образце можно заметить большое количество фрагментов плоти и костей, что позволяет установить, что эти хищные динозавры лишь частично переваривали свою добычу. Самый крупный копролит в коллекции весит 1913,5 грамма, он был найден в Южной Каролине и принадлежит крокодилу, жившему в миоцене.

Свою коллекцию Джордж Франдсен представляет онлайн на сайте Poozeum.