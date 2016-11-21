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21 ноября 2016, 13:53
астрономия космос планетология Плутон

«Сердце Плутона» заставило его наклониться

Плутон
Плутон
NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute

Одним из самых запоминающихся фрагментов рельефа Плутона, открытых космическим аппаратом New Horizons, стало «сердце Плутона». Большая его часть – так называемая равнина Спутника – покрыта ледниками из азота, оксида углерода и метана, поэтому выделяется на более темном фоне остальной поверхности планеты. Новое исследование показывают, что ледники в «сердце Плутона» оказываются столь тяжелы, что в прошлом они могли увеличить наклон оси вращения планеты в сторону Солнца почти до 60°.

Журнал Nature опубликовал недавно две статьи, посвященные проблеме возникновения ледников равнины Спутника. В работе группы американских ученых говорится, что для возникновения этих ледников необходимо наличие на Плутоне подледного океана, состоящего преимущественно из жидкого азота. Просачивание азота на поверхность привело к образованию ледового слоя толщиной до семи километров и смещению центра тяжести карликовой планеты.

Статья, написанная исследователями из США и Японии, рассматривает возникновение равнины Спутника и других элементов рельефа Плутона в связи с его гравитационным взаимодействием со своим крупнейшим спутником Хароном. Равнина находится на оси их приливно-отливных взаимодействий. Накопление на ней льдов, по словам ученых, могло привести к переориентации оси Плутона. Сочетание этого факта с дальнейшим накоплением льда из-за замерзания возможного подповерхностного океана создавала напряжения в литосфере Плутона, в результате чего возникла сеть разломов, которые мы видим на его поверхности сейчас.

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