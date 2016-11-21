Путин напомнил о разнице между предвыборными обещаниями и реальной политикой

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), президент РФ Владимир Путин заявил, что политика развития торговли в странах АТЭС обсуждалась с учетом заявлений избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что между предвыборными обещаниями и реальной политикой есть разница.

«Мы все хорошо понимаем, все знают, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда практически во всех странах. Что касается заявлений господина Трампа о том, что хотел бы вернуть в США предприятия и обеспечить тем самым рабочие места в своей собственной стране… Ну что здесь плохого?» — заявил президент.

Путин предположил, что здоровье мировой экономики будет в значительной степени зависеть от развития экономики США, в частности, от решения проблемы очень большого государственного долга.

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что сумеет добиться сокращения выплат по долговым обязательствам государства, если они станут чрезмерно высокими.

Он также раскритиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС), намеренно удерживающей ключевую ставку на низком уровне.

18 ноября глава ФРС США Джанет Йеллен заявила, что в связи с последовательными признаками восстановления экономики в сочетании со сменой президента, ведомство собирается в скором времени повысить ставку.