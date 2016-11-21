Путин назвал отсутствие мирного договора между Россией и Японией анахронизмом

На пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Перу президент РФ Владимир Путин назвал отсутствие российско-японского мирного договора анахронизмом, который мешает обеим странам развиваться и двигаться вперед.

Российский лидер подчеркнул, что путь к заключению договора по итогам Второй мировой войны, который фактически так и не подписан между Россией и Японией, будет непрост, и предложил не забегать вперед.

«Мне бы очень не хотелось забегать вперед по вопросу об основной проблеме, которой мы занимаемся — а именно подготовкой подписания мирного договора. Думаю, что и для Японии, и для России совершенно очевидно, что отсутствие такого договора между Россией и Японией — это анахронизм прошлого, который мешает нам двигаться вперед, развиваться», — заявил Путин.

Напомним, долгие годы камнем преткновения России и Японии является спор о принадлежности четырех островов Курильской гряды.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно выражал уверенность в том, что территориальный спор с Россией будет разрешен и страны заключат мирный договор.

Информацию о возможном совместном управлении Курилами официальный Токио неизменно опровергает. Российские власти последовательно напоминают, что РФ не намерена передавать Курилы под юрисдикцию Японии.