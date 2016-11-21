Путин рассказал о беспокойстве из-за расширения НАТО

Президент России Владимир Путин объяснил беспокойство относительно расширения НАТО тем, что на решение альянса влияют США. Такое мнение высказал российский лидер в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «Украина в огне». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? Нас беспокоит практика принятия решений. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны-лидера НАТО как США», — объяснил Путин.

Глава государства отметил, что действия НАТО иногда говорят о не совсем понятной логике альянса.

«Иногда складывается впечатление, что нужно держать в повиновении и наладить дисциплину в своем собственном атлантическом лагере. Для этого нужен внешний враг. При всех опасениях Иран на это не очень тянет», — сказал лидер РФ.

Напомним, что глава НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение альянса в 2017 году развернуть дополнительные батальоны на восточных границах. Также Столтенберг заручился поддержкой избранного американского президента Дональда Трампа.