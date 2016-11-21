Путин допустил нанесение удара по объектам НАТО

Президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия может нанести ракетные удары по объектам НАТО. Такое заявление российский лидер сделал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «Украина в огне», сообщает «Интерфакс».

Российский лидер заявил: «Мы должны принимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает».

Ранее Путин объяснил беспокойство РФ относительно расширения НАТО тем, что на решение альянса влияют США.

Глава НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение альянса в 2017 году развернуть дополнительные батальоны на его восточных границах, а также заручился поддержкой избранного американского президента Дональда Трампа.