Путин пригласил Обаму в Россию

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил действующего президента США Барака Обаму за совместную работу и пригласил его посетить Россию. Это заявление Путин сделал на полях саммита АТЭС в Перу, сообщает Кремль.

«Мы отметили, что несмотря на то, что диалог между нами шел непросто, было сложно, можно сказать, даже работать друг с другом, но и я, и президент Обама отметили, что мы всегда с уважением относились к позиции друг друга и друг к другу», — рассказал Путин о его разговоре с американским президентом.

20 ноября Владимир Путин и Барак Обама провели краткую беседу на полях саммита АТЭС в Лиме.

Позже сообщили, что лидеры двух стран обсудили Сирию и Украину.

Саммит АТЭС является для Барака Обамы последним крупным международным мероприятием в качестве президента США.