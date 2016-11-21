Путин посчитал губернаторство Саакашвили оскорблением украинцев

Президент России Владимир Путин считает, что назначение Михаила Саакашвили губернатором Одесской области Украины было оскорблением как одесситам, так и всем украинцам. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «Украина в огне», сообщает РИА Новости.

«Это просто плевок, оскорбление одесситам да и всему украинскому народу. Ему [Саакашвили] не дали даже рабочую визу в США. Университеты, в которые его пытались трудоустроить, не захотели его брать на постоянную работу. А, значит, исполнять обязанности губернатора Одессы он может», — сообщил президент.

«Что, нет порядочных профессиональных и способных выполнять такую работу украинцев?» — добавил он.

Саакашвили ушел в отставку в начале ноября, проработав на этом посту менее года. До этого он два срока избирался президентом Грузии. В 2013 году на родине его объявили в розыск.

Фильм «Украина в огне» посвящен Майдану и событиям на востоке Украины. Премьера фильма состоится сегодня в 17:00 мск на телеканале РЕН ТВ.