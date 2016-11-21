Путин отказался оплачивать интеграцию Украины в ЕС

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не будет оплачивать намерение Украины интегрироваться в Евросоюз. Путин рассказал об этом в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «Украина в огне». Об этом пишет агентство РИА Новости.

Глава РФ осветил причины, побудившие российскую сторону ввести ограничения на торговлю с Украиной. Он отметил, что в связи с российско-украинской открытостью экономик ЕС «как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров» после того, как Киев подписал соглашение о вхождении в Евросоюз.

«Мы сказали, конечно, если Украина решила так поступить, это ее выбор, и мы уважаем этот выбор, но мы не должны этот выбор оплачивать», — пояснил Путин.

Президент считает, что после смены власти на Украине в 2014 году начался период «грабежа» людей: «Грабеж граждан, грабеж украинского народа. И конечно, люди уже устали от этого произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции».

Напомним, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС начало действовать с начала 2016 года. Власти России приняли решение ввести продуктовое эмбарго в отношении Украины.

Смена президента Украины произошла зимой 2013-2014 годов в результате массовых акций протеста. Экс-глава страны Виктор Янукович вынужден был бежать. Его место занял Петр Порошенко.