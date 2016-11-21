Голодец пообещала глобальную реформу психологической помощи в школах РФ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец рассказала о планах правительства по реформированию службы психологической помощи в российских школах. Масштабная реформа будет проработана из-за всколыхнувшего общество случая самоубийства школьников в Псковской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В первую очередь институт имени Сербского подготовит целый курс семинаров и методик по результатам анализа всех трагических случаев, которые произошли в России за последние несколько лет. И они будут готовить новые программы для переподготовки школьных психологов», – пояснила Голодец.

Она также заверила, что к реформированию приступят только после изучения статистики случаев суицидов среди подростков. Голодец добавила, что в разработке необходимых мер примет участие Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского.

Напомним, что 14 ноября двое школьников в Псковской области Денис Муравьев и Екатерина Власова устроили стрельбу по полицейскому автомобилю из дачного дома, где они скрывались от родителей. После штурма здания подростки были обнаружены мертвыми.