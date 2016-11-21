Мэр Тамбова отправлен в отставку

Депутаты Тамбовской городской думы единогласно проголосовали за то, чтобы удовлетворить заявление об отставке главы города Юрия Рогачева, передает Onlinetambov.ru.

Исполняющим обязанности градоначальника назначен первый замглавы мэра Дмитрий Алехин. Пока он находится в отпуске, обязанности главы города будет исполнять первый заммэра Александр Дадонов.

Рогачев написал заявление об отставке, после того как тамбовское управление ФСБ заявило, что на предыдущем месте работы Рогачева — главой администрации Знаменского района области — были выявлены крупные нарушения при исполнении дорожных контрактов. Чиновника подозревают по статье «злоупотребление должностными полномочиями».