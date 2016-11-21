СМИ рассказали о признании Роналду гомосексуальной ориентации

Футболист мадридского «Реала» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду в разговоре с полузащитником «Атлетико Мадрид» Коке назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами. Об этом сообщает испанская радиостанция Cope.

На сайте станции опубликована аудиозапись разговора Роналду с футболистами своей команды. Запись, как утверждается, была сделана в раздевалке. Как она попала на станцию, не уточняется. Расшифровку беседы на английском приводит Sport-english.com.

— Коке назвал меня педиком, — сказал Роналду.

— Что? — переспросил один из членов команды.

— «Ты педик», — он мне сказал. На что я ответил: «Если мы встретимся в Мадриде, ты увидишь, что я сделаю».

— И что ты собираешься делать? — продолжил игрок клуба.

— Ничего не собираюсь.

— А кто тебя так назвал? — подключился еще один игрок.

— Коке, он назвал меня педиком. Я сказал: «Да, да, я педик. Но очень богатый, дерьма ты кусок».