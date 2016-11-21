Росгвардия опровергла применение спецназом оружия в Стругах Красных

Бойцам псковского спецназа был дан приказ не применять оружие во время штурма дома, где укрывались подростки. Оружие бойцы не применяли, сообщил «Псковской губернии» начальник пресс-службы Северо-Западного округа войск Национальной гвардии России Валерий Викторов.

Двое влюбленных пятнадцатилетних подростков из Пскова — Денис и Екатерина — сбежали из дома и укрывались на даче в поселке Струги Красные. Там они обнаружили сейф с оружием. Подростки произвели несколько выстрелов по полицейской машине, которая прибыла по заявлению матери Дениса. После переговоров с полицией спецназ штурмовал дом, в котором были найдены их тела.

По словам Викторова, спецназ входил в дом для «нейтрализации вооруженного преступника» — юноши. Под «нейтрализацией», добавил он, понимается обезвреживание и обезоруживание человека.

«Спецназу была дана команда оружие не применять, и оно там не применялось. При заходе в дом они использовали специальные бронированные щиты, так как предполагали, что подростки могут начать стрелять. С помощью щитов они могли отразить первый выстрел, а после этого приемами рукопашного боя обезвредить их», — рассказал глава пресс-службы о тактике бойцов.