Минторг США может возглавить миллиардер Уилбур Росс

Американский миллиардер Уилбур Росс может занять должность министра торговли в кабинете министров избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает АР.

20 ноября Росс посетил гольф-клуб в Нью-Джерси, где встретился с его хозяином, Дональдом Трампом.

Избранный президент США подтвердил акт предложения, заявив: «Это — то, что мы ищем».

Сам Росс от комментариев о согласии на должность уклонился, сообщив, что «время покажет».

Ранее избранный вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост госсекретаря США республиканца Митта Ромни.

Также Трамп официально объявил, что член палаты представителей конгресса США Майк Помпео согласился занять пост директора ЦРУ. Генпрокурором США станет сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.