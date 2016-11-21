Протестующие в Киеве перепутали салон красоты с офисом «Украинского выбора»

Участники акции протеста в центре украинской столицы разгромили отделение Сбербанка и нанесли ущерб зданию, в котором находится офис лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука и салон красоты, передает «Страна.ua».

По данным издания «Корреспондент.net», нападавшие — около 700 человек — не смогли ворваться в офис «Украинского выбора» и вместо него выместили свой гнев на помещении салона красоты, расположенного на цокольном этаже здания.

Телеканал «112 Украина» передает, что митингующие бросили в салон горящие файеры и дымовые шашки, так что в помещении начался пожар. Активисты сами же пытались его потушить, но не смогли и вызвали наряд пожарных.

Офис Сбербанка подвергся нападению в связи с заявлением протестующих о том, что российские компании не имеют права работать на Украине. Однако как только толпа митингующих подошла к банкомату в здании банка, ей навстречу вышел спецназ. Сотрудники правоохранительных органов взяли дом в оцепление, и большая часть протестующих разошлись.

Ранее стало известно, что в центре Киева — на площади Независимости (майдане Незалежности) — произошло столкновение между полицейскими и участниками акции протеста, которые пытались пронести на площадь несколько десятков автомобильных покрышек и сожгли некоторые по пути.

В интернете уже появилось видео потасовки, в результате которой активисты были задержаны.