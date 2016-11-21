СМИ рассказали о планах ЕС на антироссийские санкции

Евросоюз (ЕС) подумывает о продлении санкций против России на 6 месяцев. Основное условие их снятия — соблюдение Минских соглашений. Европейские чиновники подчеркивают, что исполнение условия не реализовано и иного развития событий в этом случае ожидать не приходится. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждением продления санкций.

Ранее в Берлине состоялась встреча американского лидера Барака Обамы с главами стран ЕС. Стороны считают, что в отношении России необходимо сохранить санкции из-за невыполнения минских договоренностей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Всемирном зерновом форуме в Сочи заявлял: «Санкции пока никто не отменяет. Не знаю вообще, когда они будут отменены».

Напомним, срок действия антироссийских санкций ЕС заканчивается 31 января 2017 года. Они были введены в марте 2014 года, после присоединения к России Крыма.