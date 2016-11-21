Севастополь отказался участвовать в эксперименте с курортным сбором

Вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов заявил, что город не хочет участвовать в эксперименте по введению курортного сбора, который планируется осуществить в Крыму, Севастополе, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Об этом пишет «Интерфакс».

«Просим не включать нас в эту пилотную работу», — сообщил Кривов на совещании в Симферополе, где была представлена концепция проекта федерального закона «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой».

С туристов хотят взимать плату в размере 150 рублей в сутки за право пребывания на курортных территориях. Отдыхающие должны вносить денежные средства начиная с 24 часов нахождения на указанных курортах.

Кривов объяснил, что на каждого легально размещенного туриста в Севастополе приходится пять нелегальных. Он также рассказал об опасениях малого бизнеса из-за возможного снижения привлекательности для туристов.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что выход города из эксперимента может создать дополнительные проблемы для определения турпотока, направляющегося на отдых именно в Севастополь.

Позже Аксенов сказал: «Мы расщепить поток не сможем. Если люди будут знать, что на определенной территории есть конкретный город, где можно не регистрироваться, это будет отдушина».