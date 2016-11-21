СМИ узнали о проверке деятельности первого замглавы Минстроя

МВД проверит деятельность первого заместителя министра строительства РФ Леонида Ставицкого. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ прокуратуры Московской области на письмо депутата Госдумы шестого созыва Сергея Обухова. Документ есть в распоряжении редакции.

С 2003 по 2013 году Ставицкий занимал должность мэра Звенигорода. Правоохранительные органы предполагают, что в этот период времени отчуждение некоторых земельных участков было проведено с нарушением закона.

В частности, 12 участков площадью 2 тысячи квадратных метров были отнесены «к категории земель населенных пунктов», так как их кадастровый учет проводился на основании «поддельных актов согласования границ». Эти нарушения были устранены по решению суда в 2014 году. Однако ФАС и прокуратура обнаружили нарушения при организации торгов по передаче в аренду нескольких участков, на которых затем начали строительство многоквартирных домов.

По итогам проверки, проведенной УМВД по Одинцовскому району, Ставицкий закон не нарушал. Однако сейчас прокуратура подозревает, что она была проведена с нарушениями, поэтому МВД снова изучит деятельность Ставицкого.