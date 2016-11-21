Столтенберг заявил о поддержке НАТО Трампом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил представителей альянса в поддержке со стороны США, передает RT.

По словам Столтенберга, он с нетерпением ждет начало работы с Трампом и его администрацией.

Напомним, что ранее Столтенберг выражал опасение, что в ближайшие годы НАТО ожидают большие трудности в работе. Он призывал не ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и США.

Трамп официально вступит в должность главы американского государства 20 января 2017 года. После официальное инаугурации администрация президента начнет свою работу.