Кабмин обсудит прогрессивную шкалу НДФЛ не раньше 2018 года

Пресс-секретарь российского министра финансов Светлана Никитина заявила, что возврат к обсуждению прогрессивной шкалы подоходного налога (НДФЛ) возможен не ранее 2018 года, передает ТАСС.

Таким образом в Минфине опровергли слова вице-премьера Ольги Голодец о том, что правительство РФ обсуждает переход на прогрессивную шкалу налогообложения доходов населения. Аналогичное заявление — про 2018 год — сделал 17 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Никаких новых инициатив по изменению шкалы НДФЛ сейчас нет, Минфин таких обсуждений не ведет. Основные направления налоговой политики таких предложений не содержат», — резюмировала Никитина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов (КПРФ) заявил, что малоимущих россиян необходимо освободить от уплаты НДФЛ, передает «Лента.ру».

«Там были разные варианты, в том числе и вариант о том, что тех людей, которые имеют очень низкие доходы, нужно освободить от уплаты 13 процентов», — пояснил парламентарий, добавив, что прогрессивная шкала налогообложения доходов россиян принесет в госбюджет дополнительные 3-4 трлн рублей в год.

Курирующая в российском правительстве вопросы социальной политики вице-премьер Ольга Голодец поддержала переход к прогрессивной шкале НДФЛ, предложив вообще освободить «несостоятельных» граждан от уплаты подоходного налога, который в настоящее время составляет 13%.